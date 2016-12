Identité stratégique, stratégie d'identité

Partage d'expériences autour de la corporate identity.

Quelle est l’importance, aujourd’hui, de l’identité dans la communication, et plus largement dans la direction d’une entreprise ? A l’heure où les médias et les opportunités de contact n’ont jamais été aussi nombreux, du fait notamment de la révolution digitale et de l’émergence du « web 2.0 », le projet et l’esthétique institutionnels ont-il encore une valeur ajoutée ? Si oui, quels sont les enjeux actuels de leur définition et de leur gestion ? En matière de corporate identity, quels sont les pièges et les bonnes pratiques ?